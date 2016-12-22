На авиасалоне МАКС предложили заменить Ан-124 «Руслан» на самолет «Слон»

На авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском представили проект нового тяжелого транспортного самолета «Слон», которым предложили заменить самолет ВКС России Ан-124 «Руслан». Об этом ТАСС сообщили в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Согласно проекту, который представил ЦАГИ, самолет «Слон» будет адаптирован для коммерческих грузовых перевозок. Возможны два варианта поперечного сечения грузовой кабины — 6,4 м и 5,3 м, пишет агентство. По замыслу конструкторов, «Слон» с разрабатываемым двигателем ПД-35 сможет перевозить грузы массой до 150 т на расстояние более чем 7 тыс. км.

В свою очередь, «Руслан» может поднять 120 т, с которым может преодолеть 4,8 тыс. км. «Сейчас работы ведутся над концепт-проектом, к 2019 году мы должны «продуть» эту модель», — уточнили в ЦАГИ.

В самолет планируется установить двигатели ПД-35 тягой 35 т. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в разговоре с агентством отметил, что эти двигатели появятся не раньше 2020 года.

​Главные контракты авиасалона МАКС-2017

Международный авиакосмический салон проходит с 1993 года раз в два года и является одним из крупнейших в мире в своем роде. Авиасалоны проводятся в городе Жуковском, где расположен ЦАГИ. В январе в пресс-службе госкорпорации «Ростеха» ​сообщили, что авиасалон МАКС перенесут с августа на июль.