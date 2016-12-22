В ЛНР рассказали о «продаже» украинскими военными позиций в зоне АТО

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе ротации у линии соприкосновения в Донбассе «продают подготовленные позиции» новоприбывшим подразделениям. Об этом заявил ​представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Марочко озвучил цену позиции «от нескольких ящиков водки» или «ящика гранат» до 10-15 тыс. гривен. Представитель ЛНР также сообщил, что ему стало известно об отказе подразделения 58-й бригады ВСУ «выкупать» у 93-й бригады хорошо оборудованные наблюдательные посты близ деревни Катериновка и станции Сифонная. «В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны», — сообщил представитель народной милиции ЛНР.

Как сообщил Марочко, «командование «АТО» всеми силами пытается искоренить данные нововведения».

Реакции со стороны Киева на данные заявления пока не последовало.

В феврале 2015 Контактная группа (Россия, Украина, ОБСЕ, ЛНР и ДНР) подписала в Минске согласованный «нормандской четверкой» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, реформу конституции Украины и закрепление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины​

В конце июня 2017 года на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко был озвучен так называемый «план Макрона» по деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. Он предусматривает полное соблюдение режима прекращения огня, беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всем районам, занятыми ополчением ДНР и ЛНР, обеспечение безопасности международных наблюдателей, разведение сторон, отведение тяжелой техники, освобождение заложников и «вывод российских войск и вооружений».