В ЛНР рассказали о «продаже» украинскими военными позиций в зоне АТО

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе ротации у линии соприкосновения в Донбассе «продают подготовленные позиции» новоприбывшим подразделениям. Об этом заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.
Марочко озвучил цену позиции «от нескольких ящиков водки» или «ящика гранат» до 10-15 тыс. гривен. Представитель ЛНР также сообщил, что ему стало известно об отказе подразделения 58-й бригады ВСУ «выкупать» у 93-й бригады хорошо оборудованные наблюдательные посты близ деревни Катериновка и станции Сифонная. «В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны», — сообщил представитель народной милиции ЛНР.
Как сообщил Марочко, «командование «АТО» всеми силами пытается искоренить данные нововведения».
Реакции со стороны Киева на данные заявления пока не последовало.
В феврале 2015 Контактная группа (Россия, Украина, ОБСЕ, ЛНР и ДНР) подписала в Минске согласованный «нормандской четверкой» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, реформу конституции Украины и закрепление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины
В конце июня 2017 года на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко был озвучен так называемый «план Макрона» по деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. Он предусматривает полное соблюдение режима прекращения огня, беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всем районам, занятыми ополчением ДНР и ЛНР, обеспечение безопасности международных наблюдателей, разведение сторон, отведение тяжелой техники, освобождение заложников и «вывод российских войск и вооружений».