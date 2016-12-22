В Саратове в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека
Общество, 16:04
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В Саратове в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека
В Саратове легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадали три человека. Об этом РБК сообщил представитель управления МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов.
«Пострадали фельдшер и двое пассажиров скорой помощи, они были госпитализированы», — рассказал он. По его словам, инцидент произошел в 11:45 по местному времени (12:45 мск) у дома 16/24 по улице Крымской.
По предварительным данным, автомобиль марки Chevrolet Cobalt выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате удара автомобиль скорой помощи завалился набок.