Для аудита безопасности бизнеса создадут мобильное приложение

МЧС и «открытое правительство» намерены создать мобильное приложение, которое позволит предпринимателям производить оценку рисков и аудит безопасности, заявил глава МЧС Владимир Пучков, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил Пучков, МЧС и «открытое правительство» «в кратчайший срок» создадут «принципиально новый продукт для бизнес-сообщества», где «будут все разъяснения и инструкции для независимой оценки рисков и аудита безопасности», — сказал глава МЧС.

​Приложение будет содержать все нормативно-правовые акты, национальные стандарты и своды правил в области обеспечения пожарной безопасности. Кроме того, там же будут все «методики расчета рисков для реализации нового подхода независимой оценки рисков», благодаря которым владельцы предприятий, в особенности малых и средних, смогут оценить место предприятия в иерархии рисков. «Отдельный раздел будет содержать пакет документов для страхования рисков на различных объектах», — пояснил Пучков.

Как подчеркнул министр, создание приложения позволит изъять из-под излишнего надзора предприятия с невысоким уровнем риска и переключить усилия государства на потенциально опасные объекты. Министр «открытого правительства» Михаил Абызов дополнил, что приложение предполагает создание личного кабинета для пользователей, где будут отображаться «необходимые инструкции, и требования, и аттестация, и планы проверок по линии ведомства».

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Пермь министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова 16 июня была представлена модель перехода надзорных органов к работе в условиях цифровой экономики. В частности, обсуждалось введение так называемых электронных инспекторов, когда предприятия сами вносят данные приборов собственной промышленной безопасности в ведомства через личный кабинет.