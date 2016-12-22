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Минск и Киев договорились о передаче помощи в Донбасс без посредников
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Минск и Киев договорились о передаче помощи в Донбасс без посредников
Политика, 14:29
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Минск и Киев договорились о передаче помощи в Донбасс без посредников

Белоруссия и Украина договорились о передаче гуманитарной помощи в Донбасс без посредников. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Владимир Ващенко, сообщает белорусское агентство «БелТА».

«Договорились передавать помощь без посредников. Руководством Украины будут созданы все условия, чтобы мы беспрепятственно проходили границу. И будут открыты все коридоры для доставки непосредственно тем людям, кто нуждается в этой помощи», — сказал Ващенко.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве предложил совместно организовать гуманитарные конвои в Донбасс через украинскую территорию без посредников.

«Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Донецкой и Луганской областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников, и по наикратчайшему пути — через территорию Украины. И просил Петра Алексеевича (Порошенко), если у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе», — сказал Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам президента Белоруссии, Киев откликнулся на его предложение. «Мы в состоянии своим людям — я не считаю их чужими — помогать. Тем, которые попали в беду», — подытожил Лукашенко.

Теги: Украина , Донбасс , Белоруссия , гуманитарные конвои
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