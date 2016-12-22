Главком ВКС рассказал о возможностях истребителя пятого поколения Т-50

Российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) дает летчику практически неограниченные возможности, заявил ТАСС главком ВКС Виктор Бондарев.

Бондарев отметил, что «физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует», равно как по «освоению, так и по эксплуатации этого летательного аппарата». «Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота», — подчеркнул главком ВКС.

Также Бондарев добавил, что у Т-50 в десятки раз улучшены различные параметры, такие, как мощность двигателя, дальность полета и бомбовая нагрузка.

В марте замглавы ВКС Андрей Юдин заявил, что размер первой партии истребителей пятого поколения Т-50 составит шесть машин. В апреле в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли о создании для Т-50 нового штатного двигателя. 20 июня сообщалось, что истребитель Т-50 завершил первый этап летных испытаний. Тогда же была получена рекомендация по сборке установочной партии машины.

Истребитель пятого поколения Т-50, или Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), разработан «ОКБ Сухого». Первый экземпляр поднялся в воздух в 2010 году. Большинство характеристик истребителя до сих пор засекречено. По предварительным данным, длина самолета составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Экипаж состоит из одного человека. Т-50 может развивать скорость до 2600 км/ч и брать боевую нагрузку до 10 т. В воздухе истребитель может находиться до шести часов.

Главным конкурентом новой российской машины считается американский истребитель пятого поколения F-22. Как заявляли в ОАК, они намереваются сделать Т-50 дешевле американского аналога как в плане закупочной цены, так и в плане эксплуатационных расходов в течение жизненного цикла самолета. Сейчас стоимость одной единицы F-22 составляет $143 млн.



