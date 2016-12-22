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Под Смоленском археологи нашли меч дружинника X века
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Под Смоленском археологи нашли меч дружинника X века
Общество, 12:36
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Под Смоленском археологи нашли меч дружинника X века

Ученые обнаружили на территории Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области остатки меча дружинника Х века, заявили в Смоленском государственном музее-заповеднике. Об этом сообщает блог Гнездовской археологической экспедиции.

Как сообщают археологи, в курганной камере погребения Сновид был обнаружен меч в хорошей сохранности с остатками деревянных ножен и рукоятью. Меч обнаружен в Гнездово впервые с 1987 года. Кроме меча в захоронении нашли деревянное ведро, нож с остатками кожаных ножен с прошивкой и оковкой из цветного металла, бронзовую фибулу (застежку для плаща. — РБК), железный гвоздь и конгломераты других предметов. Также были взяты анализы на предмет грибков и споров для более точной датировки находок. Сейчас погребальный комплекс датируется примерно второй половиной Х века.

Как сообщили в музее Гнездово агентству «Интерфакс», находка меча — крайне редкое событие, «праздник для археологов». По словам собеседника агентства, на всей территории бывшего СССР найдено всего 16 мечей так называемого «франкского стиля», «причем пять из них — при исследовании курганов Гнездовского археологического комплекса».

Меч был найден в могиле дружинника при раскопках экспедицией МГУ им.Ломоносова и Государственного исторического музея. Как сообщили «Интерфаксу» в музее, за годы, проведенные в почве, «оружие превратилось в металлическую пластину, и узнать в ней меч может только специалист». Сотрудник музея заключил, что об исторической ценности находки можно будет судить после реставрации.

Гнездово является крупнейшим в Европе курганным могильником эпохи Раннего Средневековья. По версии историков, на месте нынешнего археологического парка, где в древности пересекались торговые маршруты, в том числе, «Из варяг в греки», мог первоначально располагаться город Смоленск, который затем, в силу пока неизвестных причин, был перенесен вверх по течению Днепра.

Ранее сообщалось, что в ходе строительных работ по программе «Моя улица» в Москве нашли каменный скребок возрастом более девяти тысяч лет и другие артефакты Каменного века,.

Теги: Смоленск , археологи , меч , Гнездово
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