Самолет Ан-148 экстренно сел в Саратове после столкновения со стаей птиц

Пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс Пенза — Сочи в ночь на 22 июля, столкнулся со стаей птиц и повредил двигатель. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», — заявил собеседник агентства.
Самолет с одним рабочим двигателем успешно приземлился в Саратове. С борта лайнера были эвакуированы около 80 пассажиров. После этого работники технической службы аэропорта осмотрели неисправный двигатель. «Во время осмотра в двигателе обнаружены следы столкновения с птицами. Выведены из строя лопатки вентилятора. Двигатель в таком состоянии не работоспособен», — заявил источник агентства.
Спустя некоторое время после инцидента пассажиры поврежденного самолета отправились в Сочи на резервном борте.