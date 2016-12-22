«Хезболлах» атаковала террористов на границе Сирии и Ливана

Бойцы ливанского движения «Хезболлах» атаковали скопления и пути снабжения террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенной в России организации) на сирийско-ливанской границе, передает сирийское агентство SANA.

По сданным агентства, бойцы «Хезболлах» нанесли ракетный удар по скоплениям и путям снабжения группировки «Джебхат ан-Нусра». Позиции исламистов в населенных пунктах Дахр и Аль-Хава были разрушены. «Хезболлах» взяла под свой контроль Теллет Аль-Буркан, долину Ар-Рахва и продолжила, совместно с правительственными войсками, полномасштабную операцию по очистке возвышенности Эрсаль близ границы с Ливаном.

Ранее сообщалось, что 16 июля сирийская армия вплотную подошла к последнему оплоту запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в провинции Хомс — городу Ас-Сухна к востоку от Пальмиры. Взятие Ас-Сухны открывает дорогу на город Дейр-эз-Зор, последние три года находящийся в осаде исламистов.

«Хезболлах» — военнизированная ливанская шиитская группировка и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Признана террористической организацией в Израиле, США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Австралии и Египте. С 2011 года участвует в гражданской войне в Сирии на стороне правительства Башара Асада.

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