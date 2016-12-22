В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Константиновском районе Ростовской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

По данным следствия, вечером 21 июля девочка вышла из дома и исчезла. Правоохранительные органы начали поиск девочки и 22 июля обнаружили тело ребенка с признаками удушения примерно в 1 км от места пропажи.

По подозрению в убийстве был задержан местный житель, который проживал по соседству с погибшей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).