Корабль «Пытливый» возобновил выполнение задач в Средиземном море

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота России, после завершения планового восстановления технической готовности, возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщают в оборонном ведомстве, экипаж корабля завершил плановый цикл задач боевой подготовки, подтверждающих готовность команды к выполнению задач в море. В Минобороны подчеркнули, что выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствии с планом ротации сил в составе средиземноморской группировки

В начале июня из Средиземного моря в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ России вернулся сторожевой корабль «Сметливый», несший службу в дальней морской зоне с марта.

Оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море образовано в 2013 году. С началом воздушной операции ВКС в Сирии в сентябре 2015 года корабли оперативной группы осуществляют прикрытие авиабазы Хмеймим, а также наносят ракетные удары по базам и скоплениям террористических группировок. 14 июля Минобороны России предупредило о новых ракетных пусках у берегов Сирии с 14 по 28 июля.