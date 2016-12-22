В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве младенца

Мужчина, подозреваемый в убийстве 1-месячного младенца в городе Камышин, был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области.

Накануне вечером 21 июля 19-летняя мать погибшего ребенка вместе с двумя мужчинами распивали алкоголь у себя в квартире. Один из гостей стал склонять женщину к близости, и получив отказ, стал избивать ее. В это время в другой комнате заплакал ребенок. Мужчина подошел к нему и нанес три удара кулаком по голове.

Второй мужчина увидел, что мать и ребенок находятся без сознания и вызвал скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы, однако младенец скончался в больнице. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).