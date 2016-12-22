В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве младенца

В Абхазии задержали члена экстремисткой группировки «Братья-мусульмане»

Главком заявил о создании в России тяжелых беспилотников и конвертопланов

В Иркутской области в результате ДТП погиб один человек

В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека

Генпрокурор США не уйдет в отставку после публикаций бесед с Кисляком

Трамп выразил уверенность в «блестящем будущем» Шона Спайсера

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Школьники из России стали призерами Международной олимпиады по математике

Американский генерал усомнился в основаниях США оставаться в Сирии

Сенат Польши одобрил закон о реформе Верховного суда

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Гидросамолет совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

Экс-глава разведки США увидел в политике Трампа путь к «великой России»

Из загоревшейся многоэтажки на севере Москвы спасли семь человек

Эмир Катара впервые публично отозвался на бойкот его страны

В Лос-Анджелесе вертолет упал на улицу

WP рассказала о перехвате разведкой США донесений посла Кисляка в Москву

Обнажившейся при Лукашенко и Порошенко активистке грозит до 5 лет тюрьмы

Посол России Кисляк попрощался с живущими в США соотечественниками

Коронер в США назвал причину смерти вокалиста Linkin Park

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Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства

Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях

Рогозин заявил о планах отправиться в Молдавию на мотоцикле или вертолете

МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе

Основанная «Джебхат ан-Нусра» группировка предложила перемирие в Идлибе

Глава Пентагона отказался верить в гибель главаря ИГ