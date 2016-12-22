Главком заявил о создании в России тяжелых беспилотников и конвертопланов

В России приступили к созданию тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и конвертопланов для нужд военных. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев, сообщает «Интерфакс».
«Работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы», — заявил Бондарев. Он отметил, что в будущем дроны смогут функционировать в единой системе управления и выполнять задачи «стаей». Создание такой сетецентрической системы в дальнейшем существенно удешевит подготовку операторов беспилотников.
«Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», — подчеркнул Бондарев.
В середине июня стало известно о том, что концерн «Калашников» запустил серийное производство нового БПЛА ZALA 421-16E2. Беспилотник был разработан компанией ZALA Aero, которая владеет 51% концерна. Первые модели беспилотников были переданы заказчикам, также в этом году пройдут государственные испытания дронов. Вес беспилотника составляет 7,5 кг, что является одной из его отличительных особенностей, отметили в «Калашникове».
«При этом даже с учетом такого небольшого веса на борт БВС (беспилотного воздушного судна) помещаются дневная камера с 60-кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-кратной оптикой», — отмечалось в пресс-релизе компании.
Он способен летать на протяжении четырех часов и передавать данные по видеосвязи на расстоянии более 30 км. Дальность управления дроном составляет более 50 км. Беспилотник оснащен специальным оборудованием, которое позволяет ему ориентироваться на местности без данных от систем GPS и ГЛОНАСС.