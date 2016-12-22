В Иркутской области в результате ДТП погиб один человек

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с припаркованными машинами на федеральной трассе в Иркутской области, еще семь человек получили ранения. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 22 июля на трассе Иркутск — Красноярск. «Автомобиль Hyundai съехал на обочину, где врезался в две стоящие машины — Subaru и Toyota. В результате в аварии пострадали семь человек и один погиб», — заявил собеседник агентства. По его словам, погибла пассажирка Subaru, еще одна женщина и ребенок получили ранения. Виновник аварии, житель Иркутской области, был пьян. Пострадавшие являются жителями Красноярского края, которые ехали с отдыха», — отметил представитель ведомства.

В середине июля в результате ДТП маршрутки Ford Transit с легковым автомобилем Mazda в Иркутске были госпитализированы 13 из 14 пострадавших, один человек отказался от госпитализации. Информагентство «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутску сообщало, что инцидент произошел на улице Рабочего штаба возле строения № 96.

Легковой автомобиль Mazda Axela столкнулся с маршруткой Ford Transit, которая перевозила пассажиров по маршруту № 81. По данным агентства, в больницу были доставлены 13 человек, в том числе трое детей. По предварительной информации ГИБДД, один из водителей нарушил правила дорожной разметки.