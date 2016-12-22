В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека

Две человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, четверо были госпитализированы, в том числе два гражданина Азербайджана. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Ночью в Буденновском районе перевернулся минивэн. Водитель двигался в направлении Ставрополя, в пути произошла разгерметизация заднего колеса, в результате чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет, где перевернулся» — заявили агентству в ГИБДД. По информации ведомства, в результате ДТП госпитализировали шесть человек.

Позже в больнице скончались мужчина и 30-летняя женщина, проживавшая в Ставрополе. «Госпитализация понадобилась годовалой девочке — дочери погибшей, 67-летней ставропольчанке и двоим гражданам Азербайджана», — отметили в ГИБДД. За рулем автомобиля находился 27-летний уроженец Азербайджана. В ведомстве добавили, что он ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Стаж его вождения составлял четыре года.

В Ставропольском крае 17 июля в результате ДТП погибли два человека, еще 15 пострадали. Инцидент произошел в 00:30 мск на 251-м км трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды возле поселка Нины Советского района. На трассе столкнулись легковой автомобиль и автобус. По данным ГИБДД, водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в автобус, ехавший из Дагестана в Пятигорск, и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса. Пострадавшие были доставлены в больницу. В ГИБДД отметили, что в автобусе находились 27 человек и два водителя, а в легковушке — только водитель.