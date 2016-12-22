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Генпрокурор США не уйдет в отставку после публикаций бесед с Кисляком
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Генпрокурор США не уйдет в отставку после публикаций бесед с Кисляком
Политика, 08:23
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Генпрокурор США не уйдет в отставку после публикаций бесед с Кисляком

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что не собирается уходить в отставку после сообщений о том, что он обсуждал детали предвыборной кампании Дональда Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников телеканала, генпрокурор США уйдет в отставку только если его уволит глава Белого дома. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на слова официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, сообщала о том, что посол России в США Сергей Кисляк в своих донесениях в Москву сообщал об обсуждении с Сешнсом предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

По данным собеседников издания, американская разведка перехватила донесения Кисляка. Экс-чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал WP о том, что по данным разведки, Кисляк и Сешнс вели «существенные» дискуссии по позиции Трампа в отношении России и перспективах российско-американских отношений после того, как Трамп победит на выборах. 

В начале июня WP со ссылкой на два источника, близких к Белому дому, сообщала о том, что Сешнс просил Дональда Трампа уволить его. Телеканал ABC со ссылкой на собеседников также сообщала о том, что Сешнс предлагал отправить его в отставку. По информации WP и ABC, просьба Сешнса связана с показаниями бывшего директора ФБР Джеймса Коми по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы.

В марте WP сообщала о двух встречах Сешнса с Кисляком. По данным газеты, Сешнс встречался с послом России в июле и сентябре 2016 года. Вместе с тем, он не рассказал об этих контактах при вступлении на пост генпрокурора США. Накануне телеканал CNN сообщал о том, что Джеймс Коми на закрытых слушаниях в сенатском комитете заявлял о том, что Сешнс, возможно, была и третья встреча с Кисляком.
Теги: Россия , президентские выборы в США , генпрокурор США , Сергей Кисляк
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