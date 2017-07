Трамп выразил уверенность в «блестящем будущем» Шона Спайсера

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера ждет блестящее будущее, несмотря на его отношения со СМИ.

«Шон Спайсер – замечательный человек, в отношении которого СМИ, производящие фейковые новости, поступали ужасно плохо, но его будущее блестяще!» - написал Трамп в своем Twitter.

Накануне официальный представитель Белого дома Шон Спайсер подал в отставку из-за несогласия с назначением на должность главы Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, финансиста из Нью-Йорка.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей Белого дома сообщала о том, что Скарамуччи может быть назначен на пост директора по связям с общественностью администрации главы США. По информации источника The New York Times, знакомого с ситуацией, Спайсера попросили остаться на своей должности. Однако он заявил, что считает назначение Скарамуччи «серьезной ошибкой».

В своем Twitter Спайсер прокомментировал свою отставку и заявил, что «для меня было честью и привилегией служить вместе с Дональдом Трампом для этой удивительной страны». Также он отметил, что продолжит свою работу до конца августа.

Позднее Энтони Скарамуччи назвал имя нового пресс-секретаря Белого дома. Им стала ранее занимавшая пост заместителя пресс-секретаря Шона Спайсера Сара Сандерс.