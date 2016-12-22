Школьники из России стали призерами Международной олимпиады по математике, которая завершилась 19 июля в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Михаил Иванов из Санкт-Петербурга занял 14-е место в индивидуальном зачете и получил золотую медаль. Другие частники из России завоевали три серебряные и две бронзовые медали.

Олимпиада длилась три дня — с 17 по 19 июля, отмечает агентство. Каждый день участники ​получали по три задачи. На решение каждой из них отводилось примерно 1,5 часа. Специальная комиссия оценивала результаты школьников и выставляла им баллы, на основании которых присваивались медали. По данным агентства, в командном зачете Россия заняла 11-е место. Победителем олимпиады стала сборная Южной Кореи. Все ее члены получили золотые медали. В индивидуальном зачете на первом месте оказались представители Вьетнама, Ирана и Японии.

Международная олимпиада по математике проводится ежегодно с 1959 года. Исключением стал лишь 1980 год, когда мероприятие не состоялось. Каждую страну на олимпиаде представляет команда, состоящая не более чем из шести участников, руководителя и научного руководителя. В этом году в мероприятии приняли участие 623 человека из более чем ста стран.