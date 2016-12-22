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Из загоревшейся многоэтажки на севере Москвы спасли семь человек
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Из загоревшейся многоэтажки на севере Москвы спасли семь человек
Общество, 04:01
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Из загоревшейся многоэтажки на севере Москвы спасли семь человек

Из загоревшегося многоэтажного дома на севере Москвы были спасены семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

По данным ведомства, пожар произошел в 12-ти этажном жилом доме на Бескудниковском бульваре. Пожаром были охвачены квартира и балкон на 8-ом этаже, а также балкон на 9-ом этаже. Общая площадь пожара составила около 25 кв. м.

В МЧС отметили, что до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули около 50 человек. Ведомство добавило, что информации о пострадавших не поступало.

На Новом Арбате в Москве 18 июля загорелся «дом-книжка». Как сообщали в ГУ МЧС по Москве, площадь пожара составила около 200 кв. м. В тушении пожара принимали 60 сотрудников МЧС.
 

Теги: Пожар
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