В Лос-Анджелесе вертолет упал на улицу

Вертолет Robinson R44 рухнул на улицу Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей.

По данным агентства, в кабине вертолета находились четыре человека. В результате крушения они получили ранения. При этом никто из людей на земле не пострадал, отмечает агентство.

Местный телеканал Fox 11 опубликовал видео с места крушения.

Причины инцидента пока неизвестны. Власти проводят расследование, добавило Associated Press.

В конце мая в промзоне в американском штате Делавэр разбился вертолет. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Уилмингтона. После падения вертолет загорелся. Телеканал ABC сообщал, что упавший вертолет был медицинским. В результате случившегося погиб один человек, отмечал телеканал.