Оголившуюся на встрече Лукашенко и Порошенко девушку задержали

В Киеве задержана активистка движения «Femen» Анжелина Диаш, которая обнажилась во время подписания украинско-белорусских межправительственных документов в администрации президента Украины в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Об этом «Интерфакс-Украине» сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По данным ведомства, сейчас девушка находится Печерском райправлении. «Решается вопрос об уведомлении ее в подозрении», — сообщили в полиции, добавив, что, предварительно, девушке инкриминируется статья УК «хулиганство».

Адвокат Ярослав Яценко на своей странице в Facebook сообщил, что Анжелина «требует» его допуска к ней. По его словам, девушке был предоставлен государственный адвокат.

«При нем был составлен протокол о задержании Анжелины по ст. 208 УПК. Она письменно отказалась от государственного адвоката и требует допуска меня. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство. — РБК) », — сообщил Яценко.

Оголившись на церемонии подписания официальных документов, Диаш начала скандировать лозунг «Жыве Беларусь» (девиз белорусской националистической оппозиции). На ее груди была аналогичная надпись. Охрана выпроводила девушку из зала.

Как сообщал телеканал «112 Украина», Диаш была аккредитована на встречу лидеров Украины и Белоруссии как журналист одного из украинских СМИ.​

Издание Страна.ua сообщало, что Диаш участвовала во многих демонстрациях движения Femen. В частности, она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Так она выступала против проволочек с введением безвизового режима с Евросоюзом.