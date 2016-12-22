Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,59 58,70 EUR Нал. 69,49 68,16 USD Бирж. 59,36 +0,42 EUR Бирж. 69,22 +0,66 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,13 -1,10% РТС 1024,89 -1,31% Brent 47,93 -2,74% DJIA 21580,07 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7452,91 -0,47%
Оголившуюся на встрече Лукашенко и Порошенко девушку задержали
Лента новостей
Коронер в США назвал причину смерти вокалиста Linkin Park 01:35, Общество Трамп пригрозил Ирану «последствиями» за взятие в заложники граждан США 00:58, Политика Палестинец зарезал троих израильтян на Западном берегу реки Иордан 00:54, Общество Reuters узнал о начале облавы на подростков-нелегалов в США 00:21, Политика Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства 00:13, Общество Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем 21 июл, 23:57, Политика Рогозин заявил о планах отправиться в Молдавию на мотоцикле или вертолете 21 июл, 23:26, Политика МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе 21 июл, 22:57, Политика Основанная «Джебхат ан-Нусра» группировка предложила перемирие в Идлибе 21 июл, 22:34, Политика Глава Пентагона отказался верить в гибель главаря ИГ 21 июл, 22:22, Политика СМИ узнали о просьбе прокуратуры возбудить дело на противников «Матильды» 21 июл, 22:15, Общество При авиаударе США погибли 15 афганских военных 21 июл, 21:53, Политика Белый дом назвал имя нового пресс-секретаря Трампа 21 июл, 21:50, Политика Суд ЕС снял обеспечительные меры по польскому иску о газопроводе OPAL 21 июл, 21:46, Бизнес Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства 21 июл, 21:38, Технологии и медиа «Локомотив» победил ЦСКА в московском дерби 21 июл, 21:36, Спорт Путин и дети: зачем президент встретился с воспитанниками «Сириуса» 21 июл, 21:33, Политика Представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал свою отставку 21 июл, 21:27, Политика США ввели санкции в отношении россиянина за связи с ИГ 21 июл, 21:21, Политика Демарш Siemens: чем грозит приостановка сотрудничества энергетике 21 июл, 20:40, Бизнес Собянин пообещал заменить все автобусы в Москве электробусами за три года 21 июл, 20:31, Общество Алексей Учитель рассказал о просмотре «Матильды» Володиным 21 июл, 20:25, Общество США ввели запрет на поездки для своих граждан в Северную Корею 21 июл, 20:21, Политика Путин заявил о стоящем «на пороге нового скачка» человечестве 21 июл, 20:14, Политика СК заподозрил экс-мэра Дзержинска в краже потолка 21 июл, 20:04, Общество СМИ узнали о задержании нового замдиректора «Ростелеком Северо-Запад» 21 июл, 19:54, Общество Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Локомотив». Онлайн 21 июл, 19:30, Спорт Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности покинуть должность 21 июл, 19:26, Финансы
Оголившуюся на встрече Лукашенко и Порошенко девушку задержали
Политика, 02:24
0
Оголившуюся на встрече Лукашенко и Порошенко девушку задержали

В Киеве задержана активистка движения «Femen» Анжелина Диаш, которая обнажилась во время подписания украинско-белорусских межправительственных документов в администрации президента Украины в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Об этом «Интерфакс-Украине» сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По данным ведомства, сейчас девушка находится Печерском райправлении. «Решается вопрос об уведомлении ее в подозрении», — сообщили в полиции, добавив, что, предварительно, девушке инкриминируется статья УК «хулиганство».

Адвокат Ярослав Яценко на своей странице в Facebook сообщил, что Анжелина «требует» его допуска к ней. По его словам, девушке был предоставлен государственный адвокат.

«При нем был составлен протокол о задержании Анжелины по ст. 208 УПК. Она письменно отказалась от государственного адвоката и требует допуска меня. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство. — РБК) », — сообщил Яценко.

Оголившись на церемонии подписания официальных документов, Диаш начала скандировать лозунг «Жыве Беларусь» (девиз белорусской националистической оппозиции). На ее груди была аналогичная надпись. Охрана выпроводила девушку из зала.

Как сообщал телеканал «112 Украина», Диаш была аккредитована на встречу лидеров Украины и Белоруссии как журналист одного из украинских СМИ.​

Издание Страна.ua сообщало, что Диаш участвовала во многих демонстрациях движения Femen. В частности, она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Так она выступала против проволочек с введением безвизового режима с Евросоюзом.

Теги: Петр Порошенко , допрос , Александр Лукашенко
Главное
Трамп пригрозил Ирану «последствиями» за взятие в заложники граждан США Политика
Материалы по теме
Полуголая девушка помешала встрече Лукашенко и Порошенко Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку