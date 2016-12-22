Коронер в США назвал причину смерти вокалиста Linkin Park

Причиной смерти солиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офис коронера Лос-Анджелеса.

По данным агентства, рядом с телом певца была обнаружена полупустая бутылка с алкоголем. При этом следов наркотиков рядом с Беннингтоном найдено не было.

Солист Linkin Park был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии 20 июля. Следователи в разговоре с Reuters заявляли, что 41-летний Беннингтон покончил жизнь самоубийством.

Издание Variety отмечало, что певец на протяжении длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Издание также сообщало, что в детстве Беннингтон подвергся сексуальному насилию.

Основатель американской группы Linkin Park Майк Шинода на своей странице в Twitter заявил, что «потрясен и убит горем». Он также сообщал, что официальное заявление будет опубликовано, «как только мы его составим».

В связи со смертью певца группа Linkin Park отменила свой североамериканский тур. Об этом сообщила компания Live Nation, занимающейся организацией выступлений, сообщает Associated Press.

«Мы невероятно опечалены новостью о кончине Честера Беннингтона.Североамериканский тур Linkin Park [в поддержку альбома] One More Light отменен, стоимость билетов будет возвращена в точках продаж», — заявили в Live Nation.