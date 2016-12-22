Палестинец зарезал троих израильтян на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу реки Иордан палестинец с ножом напал на израильтян. В результате случившегося три человека погибли, сообщает издание Jpost.

По данным издания, нападение произошло в поселении Халамиш, в 26 километрах от Иерусалима. Палестинец проник в частный дом. В результате атаки, помимо троих погибших, еще один человек получил ранения. Он был доставлен в госпиталь.

Со ссылкой на палестинские СМИ Jpost сообщает, что нападавшим был 20-летний палестинец, проживающий в деревне Хобар на Западном берегу Иордана. По информации издания, он был застрелен.

В конце апреля палестинец в Тель-Авиве напал на случайных прохожих. Сначала он атаковал прохожих возле отеля Herods на набережной Тель-Авива. В результате случившегося ранения получил 70-летний мужчина. После он направился в сторону соседнего отеля Leonardo Hotel, где ранил еще троих человек.