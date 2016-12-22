Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,59 58,70 EUR Нал. 69,49 68,16 USD Бирж. 59,36 +0,42 EUR Бирж. 69,22 +0,66 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,13 -1,10% РТС 1024,89 -1,31% Brent 47,93 -2,74% DJIA 21578,53 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7452,91 -0,47%
Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства
Лента новостей
Reuters узнал о начале облавы на подростков-нелегалов в США 00:21, Политика Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства 00:13, Общество Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем 21 июл, 23:57, Политика Рогозин заявил о планах отправиться в Молдавию на мотоцикле или вертолете 21 июл, 23:26, Политика МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе 21 июл, 22:57, Политика Основанная «Джебхат ан-Нусра» группировка предложила перемирие в Идлибе 21 июл, 22:34, Политика Глава Пентагона отказался верить в гибель главаря ИГ 21 июл, 22:22, Политика СМИ узнали о просьбе прокуратуры возбудить дело на противников «Матильды» 21 июл, 22:15, Общество При авиаударе США погибли 15 афганских военных 21 июл, 21:53, Политика Белый дом назвал имя нового пресс-секретаря президента США 21 июл, 21:50, Политика Суд ЕС снял обеспечительные меры по польскому иску о газопроводе OPAL 21 июл, 21:46, Бизнес Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства 21 июл, 21:38, Технологии и медиа «Локомотив» победил ЦСКА в московском дерби 21 июл, 21:36, Спорт Путин и дети: зачем президент встретился с воспитанниками «Сириуса» 21 июл, 21:33, Политика Представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал свою отставку 21 июл, 21:27, Политика США ввели санкции в отношении россиянина за связи с ИГ 21 июл, 21:21, Политика Демарш Siemens: чем грозит приостановка сотрудничества энергетике 21 июл, 20:40, Бизнес Собянин пообещал заменить все автобусы в Москве электробусами за три года 21 июл, 20:31, Общество Алексей Учитель рассказал о просмотре «Матильды» Володиным 21 июл, 20:25, Общество США ввели запрет на поездки для своих граждан в Северную Корею 21 июл, 20:21, Политика Путин заявил о стоящем «на пороге нового скачка» человечестве 21 июл, 20:14, Политика СК заподозрил экс-мэра Дзержинска в краже потолка 21 июл, 20:04, Общество СМИ узнали о задержании нового замдиректора «Ростелеком Северо-Запад» 21 июл, 19:54, Общество Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Локомотив». Онлайн 21 июл, 19:30, Спорт Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности покинуть должность 21 июл, 19:26, Финансы Представитель Белого дома Шон Спайсер подал в отставку 21 июл, 19:24, Политика НМТП отбилась от штрафа ФАС почти на 10 млрд руб. 21 июл, 19:17, Бизнес Какие необычные бизнес-стратегии открывает интернет вещей для компаний 21 июл, 19:06, SAP и РБК
Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства
Общество, 00:13
0
Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства

Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежат газета «Ведомости» и другие известные медиаактивы, подтвердил лишение себя российского гражданства. Об этом он сообщил «Би-би-си».

​«Аннулировано, я подтверждаю, да», — сказал Кудрявцев. От других комментариев, как отмечает издание, он отказался.

О лишении Демьяна Кудрявцева российского гражданства стало известно из письма замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой, адресованного бизнесмену (есть в распоряжении РБК). Источник, близкий к МВД подтвердил РБК подлинность документа.

Из письма следует, что Кудрявцев был лишен гражданства из-за того, что предоставил ложные документы или сведения при его получении. В прошлом году главное управление МВД по вопросам миграции выиграло дело о признании сведений, предоставленных Кудрявцевым для получения гражданства, ложными. При этом сам бизнесмен заявлял, что ложной информации он не давал. По его словам, в заполненной им анкете не были указаны некоторые данные, но их отсутствие не имеет отношения к его праву иметь гражданство России.

Как свидетельствуют данные акта об изъятии добровольно сданного паспорта, с которым ознакомился РБК, фактически Кудрявцев сдал документ 16 марта.

В пресс-центре МВД РБК отказались предоставить какую-либо информацию о гражданстве Кудрявцева, сославшись на закон «О персональных данных».

В данный момент бизнесмен, имеющий израильское гражданство, находится на территории России на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания на каждые 180 дней в году. Как сообщил РБК источник, близкий к Кудрявцеву, скоро дни его пребывания в России заканчиваются, поэтому он будет вынужден покинуть страну.

Теги: гражданство , Демьян Кудрявцев
Главное
Трамп пригрозил Ирану «последствиями» за взятие в заложники граждан США Политика
Материалы по теме
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства Технологии и медиа
Демьян Кудрявцев прокомментировал сообщения о продаже Moscow Times Технологии и медиа
СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку