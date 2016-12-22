Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства

Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежат газета «Ведомости» и другие известные медиаактивы, подтвердил лишение себя российского гражданства. Об этом он сообщил «Би-би-си».

​«Аннулировано, я подтверждаю, да», — сказал Кудрявцев. От других комментариев, как отмечает издание, он отказался.

О лишении Демьяна Кудрявцева российского гражданства стало известно из письма замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой, адресованного бизнесмену (есть в распоряжении РБК). Источник, близкий к МВД подтвердил РБК подлинность документа.

Из письма следует, что Кудрявцев был лишен гражданства из-за того, что предоставил ложные документы или сведения при его получении. В прошлом году главное управление МВД по вопросам миграции выиграло дело о признании сведений, предоставленных Кудрявцевым для получения гражданства, ложными. При этом сам бизнесмен заявлял, что ложной информации он не давал. По его словам, в заполненной им анкете не были указаны некоторые данные, но их отсутствие не имеет отношения к его праву иметь гражданство России.

Как свидетельствуют данные акта об изъятии добровольно сданного паспорта, с которым ознакомился РБК, фактически Кудрявцев сдал документ 16 марта.

В пресс-центре МВД РБК отказались предоставить какую-либо информацию о гражданстве Кудрявцева, сославшись на закон «О персональных данных».

В данный момент бизнесмен, имеющий израильское гражданство, находится на территории России на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания на каждые 180 дней в году. Как сообщил РБК источник, близкий к Кудрявцеву, скоро дни его пребывания в России заканчиваются, поэтому он будет вынужден покинуть страну.