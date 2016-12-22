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МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе
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МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе
Политика, 22:57
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МИД Германии заявил о провале «хлебного перемирия» в Донбассе
Министерство иностранных дел Германии констатировало провал договоренностей о прекращении огня в Донбассе на время сбора урожая. В ведомстве предупредили об угрозе «эскалации военного конфликта» на востоке Украины
Жительница Донецка возле своего разрушенного дома. 30 марта 2017 года (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Так называемое «хлебное перемирие», введенное на востоке Украины 24 июня по случаю сбора урожая, провалилось, обстановка в зоне конфликта угрожающая. С такой оценкой выступило министерство иностранных дел Германии с специальном заявлении.

«Согласованное перемирие не соблюдается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — сообщили в ведомстве. По данным МИД ФРГ​, только за последние несколько дней было убито 14, а ранено 13 украинских солдат. Число жертв и раненых у другой стороны конфликта примерно такое же.

По мнению МИДа, сторонам конфликта «не хватает воли» для долгосрочного прекращения огня. Ведомство призвало реализовывать достигнутые договоренности по перемирию. Дальнейшая эскалация военного конфликта на востоке Украины грозит полной остановкой политического процесса в рамках урегулирования, отмечается в документе. «Мы призываем все стороны немедленно реализовать имеющиеся договоренности. В противном случае они рискуют получить эскалацию военного конфликта, (которая приведет к) смерти множества людей, и полную остановку политического процесса», — говорится в заявлении.

«Хлебное перемирие» на время сбора урожая было введено на востоке Украины с 24 июня до 31 августа. Как сообщал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, договоренность о режиме тишины была достигнута на трехсторонней встрече в Минске 22 июня.

Министерство обороны Украины заявило о резком обострении обстановки в зоне конфликта в последние дни. В четверг, 20 июля, спикер ведомства Анатолий Лысенко сообщил о гибели девяти украинских военнослужащих в течение суток.

Авторы: Дарья Прунцева, Владислав Гордеев.
Теги: Германия , Донбасс
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