Основанная «Джебхат ан-Нусра» группировка предложила перемирие в Идлибе

Две группировки боевиков — «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (основанная на базе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») — заявили о готовности установить режим перемирия в районе сирийского города Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, боевики «Ахрар аш-Шам» покинут пограничный пункт Баб эль-Хава на границе с Турцией и отдадут контроль над приграничным районом «гражданской администрации». По информации агентства, через этот пограничный пункт проходят поставки для боевиков.

Группировка «Ахрар аш-Шам» считается одной из самых крупных оппозиционных вооруженных группировок в Сирии. В июле 2013 года численность боевиков в составе группировки составляла от 10 тыс. до 20 тыс. «Хайят Тахрир аш-Шам» тесно сотрудничает с «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и выступает против сотрудничества с иностранными сторонниками сирийской оппозиции, включая Турцию и Саудовскую Аравию. Обе группировки противостоят правительственным войскам Башара Асада, а также военизированным проправительственным организациям «Шабиха» и боевикам «Хезболлы».

В середине июля Россия и США договорились о введении перемирия в юго-западных районах Сирии, в том числе в районе Идлиба, Хомса и Восточной Гуты. «Силы и средства российской военной полиции первое время будут обеспечивать это перемирие. Военные США взяли на себя обязательство по контролю над прекращением огня группировками оппозиции на юге Сирии», — заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи президентов России и США на саммите «Двадцатки» в Гамбурге.