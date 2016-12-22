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Глава Пентагона отказался верить в гибель главаря ИГ
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Глава Пентагона отказался верить в гибель главаря ИГ
Политика, 22:22
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Глава Пентагона отказался верить в гибель главаря ИГ
У США нет доказательств гибели главаря террористической организации «Исламское государство», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он отказался «строить предположения» без надежных свидетельств гибели аль-Багдади
Джеймс Мэттис (Фото: Michaela Rehle / Reuters)

Министр обороны США Джеймс Мэттис предположил, что главарь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу-Бакр аль-Багдади все еще жив. Об этом сообщает агентство Reuters.

«До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб», — заявил Мэттис.

В середине июля телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри сообщал о том, что аль-Багдади избежал смерти и скрывается в Сирии. По мнению Басри, главарь ИГ покинул сирийский город Ракку, но не смог назвать точного местонахождения аль-Багдади.

В середине июня министр обороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании Совета безопасности страны доложил президенту Владимиру Путину о возможной ликвидации главаря ИГ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во время удара ВКС России по объекту экстремистских формирований под Раккой погибли более ста человек, среди которых предположительно был аль-Багдади.

В распоряжении РБК оказалась фотография места авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и Су-35 по месту совещания главарей ИГ. На ней видно, как после удара по комплексу зданий, в котором, по данным Минобороны, проходило совещание лидеров ИГ, постройки оказались разрушены ракетами до основания.

Позднее командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью одному из иранских СМИ подтвердил ликвидацию аль-Багдади в результате авиаудара России. Вместе с этим иранский государственный телеканал IRIB опубликовали фотографию похожего на аль-Багдади мертвого террориста, которая уже публиковалась в ноябре 2014 года итальянским информагентством ANSA.
Автор: Григорий Дубов.
Теги: ИГ , Аль-Багдади , Минобороны США , Джеймс Мэттис
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