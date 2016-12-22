Суд ЕС снял обеспечительные меры по польскому иску о газопроводе OPAL

Европейский суд юстиции (суд Евросоюза) снял обеспечительные меры по иску польской государственной нефтегазовой компании PGNiG о доступе к газопроводу OPAL. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда.

В решении говорится, что председатель суда Евросоюза отклонил заявление с призывом приостановить исполнение решения Еврокомиссии о том, что «50% транспортных мощностей ОPАL подлежат процедуре торгов».

В конце октября 2016 года Еврокомиссия разрешила «Газпрому» ​увеличить прокачку газа по OPAL в обход Украины с 18 млрд до 28,2 млрд куб. м в год. Газопровод объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Немецкая дочка польской компании PGNiG Supply & Trading 4 декабря подала иск о приостановке решения Еврокомиссии. 16 декабря аналогичный иск подало правительство Польши. Суд Евросоюза 27 декабря удовлетворил указанные иски.

В середине марта 2017 года PGNiG подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», который обвинила в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. PGNiG заподозрила «Газпром» и его трейдера «Газпром экспорт» в нарушении ст. 102 договора «О функционировании ЕС». Статья запрещает злоупотреблять доминирующим положением на внутреннем рынке Евросоюза.

Еврокомиссия возбудила дело по жалобе PGNiG, но «Газпром» не посчитал это началом антимонопольного расследования в свой адрес, пояснив, что польская сторона обвиняет его в «несправедливой ценовой политике в отношении PGNiG» при продаже газа, «воспрепятствовании трансграничной торговле газом» и «контрактном связывании».

Представитель Еврокомиссии в Брюсселе заявил РБК, что Еврокомиссия рассматривает все жалобы, которые получает, в соответствии со «стандартными правилами и процедурами».