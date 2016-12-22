При авиаударе США погибли 15 афганских военных

Самолет ВВС США в Афганистане. Июнь 2008 года (Фото: Andy Dunaway / Reuters)

В Афганистане в результате ошибочного авиаудара США погибли афганские военнослужащие. Об этом Reuters сообщили в Минобороны США.

Как сообщает Pajhwok Afgan News со ссылкой на источник в Минобороны Афганистана, в результате авиаудара погибли 15 афганских военных. Инцидент произошел в районе Герешко в провинции Гильменд на юге страны.

«Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям пострадавших в результате этого трагического инцидента», — указывается в заявлении Минобороны США. В ведомстве пообещали провести расследование по факту «дружественного огня», приведшего к гибели афганских военных.

Также в Минобороны добавили, что правительство Афганистана уже уведомлено об ошибочной атаке на военнослужащих. В ведомстве не уточнили, сколько афганцев погибло в результате авиаудара США.

В середине июля в результате авиаудара была разрушена школа в провинции Кундуз в Афганистане. В результате налета пострадали по меньшей мере три человека. «Истребитель нанес удар по району Хавжа Машад в городе Кундузе, разрушив школу и рядом стоящий дом», — сообщал директор местного департамента образования Гул Насири. По его словам, в результате удара были ранены трое детей, которые находились в здании школы. Жертв удалось избежать из-за того, что в столь раннее время в школе не проходили занятия.

Местные власти обвинили коалицию во главе с США в нанесении авиаудара. По их данным, в тот момент авиация США наносила удары по позициям талибов в районе города.

Накануне инцидента пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сообщила о том, что глава ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане Абу Саид был уничтожен в результате нанесения авиаудара. По ее словам, Абу Саида ликвидировали силы ВВС США 11 июля в провинции Кунар на востоке Афганистана.

В начале июля сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн, выступая в программе Face the Nation на телеканале CBS, обвинил действующее руководство США в отсутствии победной стратегии в Афганистане. «Если мы там не выигрываем — значит, мы проигрываем. Афганская армия несет неприемлемые потери. А все потому, что у нас нет новой стратегии», — заявил сенатор. По его словам, военные требуют от конгресса дополнительное финансирование для проведения операций в Афганистане. «Я неоднократно спрашивал и генерала Мэттиса (главу Пентагона. —​РБК), и генерала Макмастера (советника Дональда Трампа по национальной безопасности. — РБК), какая у нас стратегия. Вот когда она появится, мы выделим деньги и на танки, и на дополнительные силы», — подчеркнул Маккейн.

По его словам, основная проблема заключается в нынешней администрации страны. Он заявил, что президент США Дональд Трамп обязан лично огласить стратегию и рассказать гражданам США о том, что страна намерена добиться победы в Афганистане. «Нельзя забывать 11 сентября», — подытожил сенатор.