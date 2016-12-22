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Алексей Учитель рассказал о просмотре «Матильды» Володиным
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Алексей Учитель рассказал о просмотре «Матильды» Володиным
Общество, 20:25
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Алексей Учитель рассказал о просмотре «Матильды» Володиным

Режиссер Алексей Учитель подтвердил «РИА Новости» информацию о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин посмотрел фильм «Матильда». Учитель отметил, что просмотр состоялся отдельно от главы общественного совета при Министерстве культуры Павла Пожигайло.

Накануне Би-би-си со ссылкой на слова Пожигайло сообщала о том, что Володин в июне посетил показ фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам Пожигайло, на показе присутствовали «и другие чиновники». Пресс-служба Министерства культуры подтвердила изданию факт показа фильма в Госдуме. По информации Госдумы, на сеансе были чиновники министерства.

Показ фильм организовал профильный комитет Госдумы. Позднее представитель министерства заявил, что он ничего не знал о показе и никто из руководителей профильного комитета Госдумы на нем не был, сообщала Би-би-си. Пресс-секретарь ведомства позже также сообщила о том, что ей неизвестно о показе фильма в Госдуме. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин и его коллеги также не подтвердили показ картины.

Говорухин в начале июня заявлял РБК о том, что Учитель покажет депутатам фильм «Матильда». В беседе с РБК он рассказал, что парламентарии посмотрят картину, «как только она будет готова». «Учитель обещал в ближайшее время. Там графика не готова. У нас [в Госдуме] существует парламентский клуб. Там [фильмы] смотрят все депутаты или их часть. Кто захочет, посмотрит картину. Может, и [Наталья] Поклонская», — сообщал Говорухин.

По его словам, не стоит ожидать каких-то решений от комитета по культуре в связи со спором Поклонской и Учителя после просмотра картины. «Никакого решения не будет, просто просмотр, пусть люди ознакомятся [с фильмом]», — добавил Говорухин.

В начале июня Учитель заявил, что Поклонская написала ему письмо с просьбой предоставить фильм для экспертной оценки. Поклонская также обращалась с запросом в Генпрокуратуру, в котором просила ведомство проверить фильм, который, по ее мнению, «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семью». Также по запросу Поклонской полиция начала проверку петербургской кинокомпании «Рок», которой владеет Алексей Учитель, на соответствие налоговому законодательству.

Теги: Наталья Поклонская , Вячеслав Володин , «Матильда» , Алексей Учитель
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