СМИ узнали о задержании нового замдиректора «Ростелеком Северо-Запад»

В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора «Ростелеком Северо-Запад» Тимура Свирина по подозрению в получении отката, пишет «Фонтанка».

По информации издания, Свирина задержали еще 13 июля, но о том, что это произошло на его рабочем месте после его разговора с подрядчиком, который передал ему 2 млн руб., издание узнало только 21 июля. Гендиректора задержали в офисе компании «Северен-Телеком» («дочка» «Ростелекома»), которой он также руководит.

«Воздерживаемся от комментариев», — сказал в разговоре с РБК представитель компании Валерий Костарев. У правоохранительных органов действительно есть вопросы к Свирину, рассказал РБК источник в «Ростелекоме». Он добавил, что компании пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело, но в случае предъявления обвинений «Ростелеком» готов сотрудничать со следствием.

Глава PR-отдела «Северен-Телеком» Руслан Бычков не подтвердил «Фонтанке» факт задержания гендиректора, но отметил, что 13 июля Свирин пропал с работы и с тех пор не отвечает по телефону. Документы по генеральной доверенности подписывает финансовый директор, отметил Бычков.

Согласно информации «Фонтанки», 24 июля в «Северен-Телекоме» представят нового генерального директора. Руководитель пресс-службы «Ростелеком Северо-Запад»​ Марина Сухих не стала комментировать «Фонтанке» причину увольнения Свирина из «Северен-Телекома», причину его задержания и возможность сохранения за ним должности замдиректора «Ростелеком Северо-Запад».

О назначении Тимура Свирина исполняющим обязанности генерального директора «Северен-Телеком» сообщили 14 июля РБК-Петербург источники на телекоммуникационном рынке. Он пришел на смену Сергею Лагиру, который возглавлял компанию с 2005 года.

До этого назначения Свирин работал директором по работе с корпоративным и государственным сегментами в компании «Ростелеком Северо-Запад».