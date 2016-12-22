США ввели запрет на поездки для своих граждан в Северную Корею

Госсекретарь США санкционировал запрет на поездки граждан США в Северную Корею. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает Reuters.

Ранее о том, что власти США планируют запретить поездки для своих граждан в Северную Корею, сообщал Reuters со ссылкой на сообщения двух туристических компаний, которые занимаются отправкой туристов в КНДР.

«Похоже, что всего через месяц американцы не смогут посещать [Cеверную Корею] в качестве туристов», — заявил Reuters гендиректор туроператора Koryo Tours Саймон Кокрелл. По информации компании Koryo Tours, запрет будет объявлен 27 июля и вступит в силу спустя 30 дней. Однако срок действия запрета неизвестен.

По данным туристической компании Young Pioneer Tours, гражданин США, который нарушит запрет на посещение КНДР, может лишиться американского паспорта. «Нас только что проинформировали, что правительство США запретит своим гражданам посещать Северную Корею. Запрет вступит в силу через 30 дней после 27 июня. После 30-дневного льготного периода паспорт любого гражданина США, который отправится в Северную Корею, будет считаться недействительным», — указывается в сообщении на сайте компании. По данным Reuters, компания Young Pioneer Tours организовывала его поездку в Северную Корею.

В начале июня КНДР освободили студента из США Отто Вомбиера, который был приговорен к 15 годам лагерей за кражу агитационного плаката. По данным Reuters, компания Young Pioneer Tours организовывала его поездку в Северную Корею. Власти страны освободили студента «из гуманитарных соображений», после чего его вывезли из КНДР в состоянии комы. По прошествии нескольких дней он скончался, не приходя в сознание.

Власти КНДР заявили, что Вомбиер заболел ботулизмом во время своего заключения. Однако врачи из США не обнаружили у него признаков этого заболевания. Северокорейские власти также сообщили о том, что Вомбиер впал в кому после приема снотворного.