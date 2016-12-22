СК заподозрил экс-мэра Дзержинска в краже потолка

Бывший мэр города Дзержинска в Нижегородской области Виктор Портнов подозревается в организации кражи подвесного потолка из здания Дзержинского политехнического института (ДПИ). Об этом говорится в сообщении областного управления Следственного комитета России (СКР).

По материалам следствия, по указанию Портнова в июне 2017 года в одном из помещений Дзержинского политехнического института был произведен демонтаж подвесного потолка «с целью его хищения».

В пособничестве экс-мэру подозревается заместитель директора ДПИ. Ущерб, причиненный их действиями, оценивается в 410 тыс. руб. Портнову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества в крупном размере). Замдиректора ДПИ задержан.

Помещение принадлежало администрации города Дзержинска. Институт арендовал его у города до февраля 2017 года, затем оно было передано другому арендатору.