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Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности покинуть должность
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Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности покинуть должность
Финансы, 19:26
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Глава Ассоциации российских банков заявил о готовности покинуть должность
Тосунян впервые заявил о готовности покинуть пост главы АРБ в ответ на критику работы профсообщества от крупнейших российских банков. По мнению экспертов, борьба за место рядом с Георгием Лунтовским активизировалась
Гарегин Тосунян (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян сообщил о готовности уйти с должности, если от этого будет зависеть сохранение ассоциации. Об этом банкир, возглавляющий АРБ с 2002 года, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, готов ли он покинуть свой пост, если на кону будет судьба АРБ.

Тосунян пояснил, что уйдет с поста, если большинство членов АРБ скажут, что для них важно сохранить ассоциацию, и поэтому они «лучше пойдут за этими банками, но без него». По словам Тосуняна, лично к нему никогда не было «именно публичных» претензий.

Банки, которые заявили о выходе из АРБ, не исключили, что создадут новое профессиональное объединение или преобразуют существующие профессиональные объединения для «лоббирования своих интересов», отметил он.

Лоббистский передел: почему восемь крупнейших банков решили выйти из АРБ
Финансы

Тосунян подчеркнул, что у каждого банка, намеревающегося покинуть ассоциацию, и без членства там достаточно влияния, а если они объединятся, это может привести к «очень большим сложностям...».

В понедельник, 17 июля, восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк — решили выйти из Ассоциации российских банков, уточнив, что, возможно, создадут новое объединение.

Одной из причин они назвали несогласие с политикой руководства АРБ. По словам, «необоснованная критика» действий ЦБ по очищению банковского рынка от недобросовестных участников мешает росту престижа всей банковской системы, доверию клиентов и развитию конкуренции на этом рынке. Они обвинили руководство АРБ в том, что среди членов ассоциации большое количество организаций, интересы которых несовместимы с интересами банков.

Зампредседателя правления Альфа-банка Владимир Сенин считает, что смена действующего руководства АРБ не решит проблемы в этой организации, которой нужны «структурные изменения».

По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева регулятор «с волнением наблюдает за развитием конфликта», хотя и не собирается в него вмешиваться.

Ранее Тосунян заявлял, что совет АРБ готов удовлетворить заявление крупнейших банков, которые решили ее покинуть. При этом он отмечал, что не собирается уходить в отставку. «Надо привлекать новых членов и более активно привлекать новых участников рынка», — говорил он о планах возглавляемой им структуры.

По мнению участников рынка, корректировка позиций главы АРБ свидетельствует об активизации борьбы за сотрудничество с новым предполагаемым главой профессионального банковского сообщества — ныне первым зампредом Банка России Георгием Лунтовским. Как сообщалось ранее, Лунтовский принял решение покинуть свой пост в ЦБ с 1 сентября.

«Тосунян начал конструктивное общение. Теперь важно какую роль он отводит себе в обновленной ассоциации, от этого будет зависеть будущее ассоциации, перспектив его дальнейшего сотрудничества с банковским сообществом», — сказал один из собеседников издания.

Источники РБК говорили, что банки думают об альтернативе АРБ — на базе другого банковского объединения — Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия») или объединении двух ассоциаций. Глава Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков сообщал РБК, что обсуждает с крупнейшими кредитными организации создание на базе его объединения новой структуры. Первые практические шаги в направлении создания единой ассоциации могут быть сделаны уже в августе, сказал в пятницу, 21 июля, Анатолий Аксаков.

Банки активизировались в реформировании российского института банковского лоббизма в после активной расчистки банковского сектора Банком России. В результате него состав 80% банковских ассоциаций стал совпадать. «Это несло дополнительные расходы. В то же время мнение крупнейших участников ассоциации часто вообще не учитывалось», — пояснил топ-менеджер одного из банков, объявивших о выходе из состава Ассоциации российских банков.

Авторы: Екатерина Ракитина, Марина Божко.
Теги: ВТБ , ВТБ24 , Альфа-банк , Ассоциация российских банков , Гарегин Тосунян
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