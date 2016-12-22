Путин пошутил о «черном чемоданчике» в ответ на вопрос про черный ящик

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра «Сириус» в Сочи, отвечая на вопрос детей о том, что находится в черном ящике, принесенном в студию, пошутил про то, что у него тоже есть «черный чемоданчик». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Тут у нас есть черный ящик, да? Ребята, показывайте. Только подумайте... В этом черном чемоданчике лежит — что бы вы думали? .. Настоящий — что? ..» — спросил ведущий у президента. «У меня тоже есть черный чемоданчик», — отшутился Путин. Оказалось, что в черном ящике была спрятана модель сконструированного воспитанниками центра космического спутника.

Ядерный чемоданчик президента России является портативным абонентским терминалом автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Система, терминал которой находится в кейсе темного цвета, была введена в эксплуатацию в 1983 году. Еще два таких устройства находятся у министра обороны России и у начальника Генштаба. Система будет приведена в действие только при получении закодированного сигнала с двух терминалов.