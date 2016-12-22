Путин объяснил нежелание вставать под зонт 22 июня при возложении венков

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему не пришло в голову прятаться от дождя под зонтом во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня. Об этом он сообщил во время беседы с воспитанниками образовательного центра «Сириус», трансляцию которой ведет телеканал НТВ.

Владимир Путин. 22 июня 2017 года (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава государства рассказал, что дождь начался неожиданно. По его мнению, те, кто стоял под зонтами не нарушили протокол, «особенно это касается женщин».

Он подчеркнул, что «война — это не просто кровь и смерть», но и «огромный труд и тяжелейшая работа».

«Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт, в тот самый момент, когда происходит возложение венка. — Сказал он — Я считаю, что это нормально. Не сахарный, не растаю».

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. 22 июня 2017 года (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Президент 22 июня в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В начале церемонии пошел ливень, но Путин и другие участники церемонии возлагали венки под проливным дождем.