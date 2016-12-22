Путин объяснил нежелание вставать под зонт 22 июня при возложении венков

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему не пришло в голову прятаться от дождя под зонтом во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня. Об этом он сообщил во время беседы с воспитанниками образовательного центра «Сириус», трансляцию которой ведет телеканал НТВ.
Глава государства рассказал, что дождь начался неожиданно. По его мнению, те, кто стоял под зонтами не нарушили протокол, «особенно это касается женщин».
Он подчеркнул, что «война — это не просто кровь и смерть», но и «огромный труд и тяжелейшая работа».
«Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт, в тот самый момент, когда происходит возложение венка. — Сказал он — Я считаю, что это нормально. Не сахарный, не растаю».
Президент 22 июня в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В начале церемонии пошел ливень, но Путин и другие участники церемонии возлагали венки под проливным дождем.