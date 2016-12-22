Путин допустил пересмотр ограничений на бизнес несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра «Сириус» допустил, что молодежь с 14 лет может заниматься бизнесом. Прямой эфир события ведет НТВ.

Для предпринимательской деятельности молодежи с 14 лет необходимо разработать правила, считает президент. «Надо просто продумать эту систему, которая гарантировала бы права человека и не создавала бы дополнительные какие-то сложности с точки зрения эксплуатации его труда, ответственности и так далее», — сказал он.

Президент подчеркнул, что трудовая деятельность для подростков уже разрешена законодательно с 14 лет. Путин считает, что, принимая во внимание темпы развития предпринимательской деятельности и возможность заниматься бизнесом с «достаточного юного возраста», «нужно, чтобы это было легально».

Президент пообещал заняться этим вопросом. «Это в принципе можно сделать, я уже думал над этим, я поручу администрации, мы прикинем», — заключил Путин.

На данный момент, согласно федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, предпринимательской деятельностью самостоятельно можно заниматься с момента достижения полной дееспособности — с 18 лет. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак по достижении 16 лет. С 14 лет, согласно законодательству, несовершеннолетние могут заниматься предпринимательской деятельностью только с нотариально заверенного письменного согласия родителей или опекунов. Таким образом, с 14 до 18 лет ответственными за предпринимательскую деятельность несовершеннолетних остаются взрослые.