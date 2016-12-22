Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,48 58,99 EUR Нал. 69,31 68,57 USD Бирж. 59,21 +0,27 EUR Бирж. 69,03 +0,47 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,84 -1,06% РТС 1025,49 -1,26% Brent 48,47 -1,64% DJIA 21557,55 -0,25% Nasdaq 6381,70 -0,13% FTSE 7452,91 -0,47%
Путин допустил пересмотр ограничений на бизнес несовершеннолетних
Лента новостей
Reuters узнал об участии адвоката Весельницкой в судебных тяжбах ФСБ 18:53, Политика Власти Белоруссии разрешили VP Capital купить Паритетбанк 18:49, Финансы Тест: знаете ли вы своих сотрудников 18:45, РБК и Билайн В Подмосковье возбудили дело по сообщениям СМИ о застройке в заповеднике 18:33, Общество Путин пошутил о «черном чемоданчике» в ответ на вопрос про черный ящик 18:30, Общество Путин допустил пересмотр ограничений на бизнес несовершеннолетних 18:24, Политика Аналитики предсказали ослабление рубля при изменении бюджетного правила 18:17, Экономика «Дочка» «Суммы» оспорит расторжение контракта с Росавтодором в суде 18:10, Бизнес Путин объяснил нежелание вставать под зонт 22 июня при возложении венков 18:09, Политика Дворкович раскритиковал организацию матча «Динамо» — «Спартак» 18:03, Спорт Следствие попросило освободить из под стражи математика Богатова 18:01, Политика Путин заявил о настороженном отношении к криптовалюте и биткоинам 18:01, Политика В Молдавии приняли декларацию о выводе войск России из Приднестровья 17:49, Политика Зампред ЦБ заявил о создании механизма санации страховщиков в 2018 году 17:49, Финансы Путин рассказал об оказавшем на него наибольшее влияние событии 17:43, Политика Минсельхоз предложил включить мясокостную муку в продуктовое эмбарго 17:27, Экономика СМИ узнали о задержании замглавы судебных приставов Ленобласти 17:16, Общество Учитель опроверг информацию об обещании внести правки в «Матильду» 17:08, Общество Путин рассказал детям о своих планах после ухода с поста президента 17:02, Политика Путин напомнил о своем псевдониме в ответ на вопрос о нике в соцсетях 16:58, Политика СМИ узнали об обещании Путина не использовать турбины Siemens в Крыму 16:56, Политика Полуголая девушка помешала встрече Лукашенко и Порошенко 16:44, Общество «Магнит» ухудшил прогноз роста годовой выручки 16:42, Бизнес Под Одессой активисты взяли заложников в попытке захватить здание суда 16:33, Общество Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве 16:28, Общество Заместитель министра здравоохранения покинет свой пост 16:26, Общество Глава штаба Навального стал фигурантом дела о «Родине-матери» в зеленке 16:26, Политика Здравый смысл против трехлинейки: как в России учатся говорить о политике 16:22, Мнение
Путин допустил пересмотр ограничений на бизнес несовершеннолетних
Политика, 18:24
0
Путин допустил пересмотр ограничений на бизнес несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра «Сириус» допустил, что молодежь с 14 лет может заниматься бизнесом. Прямой эфир события ведет НТВ.

Для предпринимательской деятельности молодежи с 14 лет необходимо разработать правила, считает президент. «Надо просто продумать эту систему, которая гарантировала бы права человека и не создавала бы дополнительные какие-то сложности с точки зрения эксплуатации его труда, ответственности и так далее», — сказал он.

Президент подчеркнул, что трудовая деятельность для подростков уже разрешена законодательно с 14 лет. Путин считает, что, принимая во внимание темпы развития предпринимательской деятельности и возможность заниматься бизнесом с «достаточного юного возраста», «нужно, чтобы это было легально».

Президент пообещал заняться этим вопросом. «Это в принципе можно сделать, я уже думал над этим, я поручу администрации, мы прикинем», — заключил Путин.

На данный момент, согласно федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, предпринимательской деятельностью самостоятельно можно заниматься с момента достижения полной дееспособности — с 18 лет. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак по достижении 16 лет. С 14 лет, согласно законодательству, несовершеннолетние могут заниматься предпринимательской деятельностью только с нотариально заверенного письменного согласия родителей или опекунов. Таким образом, с 14 до 18 лет ответственными за предпринимательскую деятельность несовершеннолетних остаются взрослые.

Теги: Владимир Путин , бизнес , "Недетский разговор"
Главное
Путин рассказал детям о своих планах после ухода с поста президента Политика
Материалы по теме
Путин рассказал об оказавшем на него наибольшее влияние событии Политика
Путин рассказал детям о своих планах после ухода с поста президента Политика
Путин напомнил о своем псевдониме в ответ на вопрос о нике в соцсетях Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку