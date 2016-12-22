Зампред ЦБ заявил о создании механизма санации страховщиков в 2018 году

Банк России (ЦБ) планирует создать механизм санации страховых компаний в конце 2017 — начале 2018 года. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Реалистичный вариант, что механизм может появиться либо до конца 2017 года, либо в начале 2018 года. Мы очень бы этого хотели. Мы знаем, что есть ограничения, которые на нас накладывает процесс согласования: обсуждения в правительстве, прохождение документа в Госдуме, но для нас это очень важный проект, попробуем его реализовать как можно быстрее», — сказал Чистюхин. Согласно планам ЦБ, санацией страховых компаний будет заниматься та же управляющая компания, которая проводит финансовое оздоровление банков.

Чистюхин подчеркнул, что деньги на санацию для страховщиков и банков будут поступать из разных фондов. Банки уже получают деньги на санацию из фонда консолидации банковского сектора. «Мы пока предполагаем, что механизм в целом будет аналогичен механизму санации банков, — отметил Чистюхин. По его словам, ЦБ пока не оценивал возможный объем фонда санации страховых компаний.

Чистюхин добавил, что объемы средств на санацию не сравнимы с банковскими объемами. Он подчеркнул, что введение санации на рынке страховщиков не связано с необходимостью «срочно» санировать ту или иную компанию. «Речь идет о создании превентивного института, который в случае необходимости может сработать», — заявил зампред ЦБ. Вопрос санации будет возможен для тех компаний, которые предлагают «уникальные» услуги. «Либо это социально значимые виды бизнеса — к ним относятся и застройщики, и ОСАГО», — подытожил Чистюхин.

В апреле комитет Госдумы по финрынку поддержал поправку, которая позволяет Банку России продлевать кредиты госкорпорации «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) на выплаты вкладчикам и санацию банков. Поправка вносилась в ч. 5 ст. 46 закона «О Центральном банке», в котором идет речь как о кредитах на пополнение фонда страхования вкладов, так и о средствах, которые ЦБ выделяет на предупреждение банкротства банков. ЦБ стал финансировать фонд страхования вкладов летом 2015 года. Тогда он стал дефицитным из-за больших страховых выплат вкладчикам в связи с частыми отзывами лицензий.

В конце 2008 года ЦБ стал выдавать кредиты на санацию, когда был принят закон, регламентирующий оздоровление банков. АСВ выступает посредником и получает кредиты ЦБ, а затем выдает их в качестве ссуды санаторам, которые занимаются оздоровлением проблемных структур.