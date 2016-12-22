Путин заявил о настороженном отношении к криптовалюте и биткоинам

Президент Владимир Путин заявил, что настороженно относится к криптовалютам и биткоинам из-за того, что на сегодняшний день «почти ничего не отрегулировано в этой сфере». Об этом он сообщил на встрече со школьниками на территории образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи, прямую трансляцию «Недетского разговора с Владимиром Путиным» ведет телеканал НТВ.

Это стало ответом Путина на вопрос, как он относится к идее создания общемировой валюты. Саму идею президент назвал «сложно реализуемой» в данное время, но отметил возможность ее реализации в будущем. «И если об этом будущем думать, то думать нужно уже сейчас», — добавил он.

Российский лидер отметил, что «совсем недавно» на рынке криптовалют происходили «большие колебания». По словам президента, они могут привести к «очень серьезным потерям» для людей или структур, юридических лиц, которые в них вкладываются.

В пятницу, 21 июля, Путин проводит встречу со школьниками из 66 российских регионов в образовательном центре «Сириус».

В среду, 5 июля, в ходе совещания, которое было посвящено проекту программы «Цифровая экономика», разработанной по поручению Владимира Путина, участники заседания заявили президенту, что государство не должно слишком сильно регулировать цифровую экономику, так как это может привести к проблемам с налогами и подтолкнуть граждан к «криптоанархизму». Программа подразумевает увеличение доли высокотехнологичных предприятий и появление в России новых, конкурентоспособных на IT-рынке компаний.

На совещании Путин сообщил, что в 2017 году власти потратят на информационные технологии 200 млрд руб. Он попросил участников совета предложить, как наиболее эффективно их расходовать.