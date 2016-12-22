«Дочка» «Суммы» оспорит расторжение контракта с Росавтодором в суде

«Стройновация» (входит в состав группы «Сумма» Зиявудина Магомедова) подала иск к ФКУ Упрдор «Азов» (подразделение Росавтодора), следует из картотеки Арбитражного суда Ростовской области.

Представитель «Стройновации» пояснил, что компания решила оспорить одностороннее расторжение контракта с региональным подразделением Росавтодора по объекту на трассе А260. Стоимость контракта составила 1,347 млрд руб.

​В начале июля стало известно, что ФКУ Упрдор «Азов» направил в адрес «Стройновации» решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по объекту на трассе А260. По словам представителя Росавтодора, причиной послужил неоднократный срыв срока ввода в эксплуатацию. По условиям государственного контракта строительство путепровода через железную дорогу на 22-м километре трассы А260 в Волгоградской области должно было быть завершено еще в августе 2015 года, в 2016 году компания в очередной раз сорвала сроки, добавил он.

Представитель «Стройновации» сообщил, что работы на объекте будут завершены в ближайшее время. ​«Отставание было связано с процедурой переключения нефтепровода и газопровода на участке строительства, в настоящее время проект выполнен на 99%», — сообщил он. По его словам, основные работы были завершены в конце 2016 года, тогда же было открыто движение по новому путепроводу.