В Подмосковье возбудили дело по сообщениям СМИ о застройке в заповеднике

В Подмосковье возбуждено уголовное дело против бывшего первого заместителя главы городского поселения Пироговское Мытищинского муниципального района после телесюжета телеканала «360» о застройке прибрежной зоны около канала имени Москвы в районе деревни Витенево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Московской области.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Согласно данным следствия, в декабре 2014 года чиновник, который знал, что земельные участки в деревне Витенево имеют ограничения на капитальную застройку из-за того, что находятся в 100-метровой полосе водоохранной зоны, издал постановления о «строительстве индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком до трех этажей» на указанных землях. Следователи выяснили, что эти участки принадлежат муниципалитету и находятся в долгосрочной аренде у коммерческой организации без права капитальной застройки.
Это противоречит требованиям водного, санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства России. Кроме того, это нарушило права граждан на благоприятную окружающую среду.
Репортаж телеканала «Россия 1» о застройке в водоохранной зоне в подмосковной деревне Витенево опубликован на YouTube-канале ЛДПР Мытищи 6 июля. Жители деревни пожаловались, что гектары заповедной земли в водоохранной зоне разбили на участки некие коммерсанты, а в некоторых местах уже начали строить дома. Жители также пожаловались на высокое ограждение, которое появилось вокруг участка на берегу канала им. Москвы.
После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить законность застройки прибрежной зоны. Об этом заявляла ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
На следующий день глава Мытищинского городского округа Виктор Азаров в эфире телеканала «360» опроверг информацию о строительстве в прибрежной зоне. По его словам, построенный на пристани коттедж появился «раньше» и нарушения в этом он не видит. Азаров уточнил, что собственник имеет право оградить свою территорию забором.
Администрация не позволит собственникам этих земель построить дома в 100-метровой водоохранной зоне, отметил глава Мытищ. Если частные собственники попросят администрацию выдать им разрешение на это, ограничения будут выдержаны, в том числе «жесткая 100-метровая зона по ограничению капитальной застройки», подытожил Азаров.