СМИ узнали о задержании замглавы судебных приставов Ленобласти

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ленобласти Станислава Румянцева по подозрению во взяточничестве, пишет «Фонтанка».
Замрукодителя ФССП Ленобласти задержали около 15:30 на рабочем месте. «В кабинет Румянцева зашли оперативники отдела «М» (курирует правоохранительные органы) УФСБ по Петербургу и Ленобласти и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела. После чего предложили ему отдать мобильный телефон и удостоверение», — говорится в статье.
Как сообщает портал 47news.ru, на предложение правоохранителей Румянцев отреагировал нервно, пытался с ними спорить. В итоге сотрудникам ФСБ «пришлось заломить ему руку».
По данным «Фонтанки» против заместителя главного пристава Ленобласти уже возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (взятка).
В пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались прокомментировать РБК факт задержания Станислава Румянцева. В пресс-службе СК РФ по Петербургу не смогли предоставить оперативный комментарий.
Румянцев занимал пост замглавы ФССП Ленобласти с 2015 года.