Под Одессой активисты взяли заложников в попытке захватить здание суда

По Одессой группа активистов пытается захватить здание Ширяевского районного суда и взяла в заложники судей. Об этом сообщает пресс-служба Одесского апелляционного хозяйственного суда на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что группа людей выбила окна и двери в здании суда. Также они заблокировали шинами входы и грозятся поджечь здание.

По данным Ассоциации судей хозяйственных судов Украины, один из активистов собирается проникнуть в кабинет судьи Сергея Палия, чтобы поговорить «один на один». Он заявляет, что, если судья его не примет, активисты дождутся «двух автобусов с одесскими активистами и начнут штурм суда». Активисты транслируют происходящее через интернет-канал «Всемирно-Броварское телевидение» в Facebook, отметили в ассоциации судей.

Информация о захвате активистами Одесского апелляционного хозяйственного суда «не соответствует действительности», заявила РБК заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции Одесской области Любовь Гордеевская. «Местные жители, которые хотели пообщаться с судьей, стоят на входе. При этом судья закрылся в служебном кабинете и отказывается общаться», — пояснила Гордеевская.

По ее словам, «правопорядок обеспечивают сотрудники полиции». «О захвате здания речи не идет», — уточнила она.