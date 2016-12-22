Рособрнадзор лишил лицензии три вуза

Рособрнадзор лишил государственной лицензии Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета», а также остановил действие лицензий у Института языков и культур имени Льва Толстого (НОУ ВПО ИЯиК им. Л.Толстого) в Москве и Сергиево-Посадского гуманитарного института (СПГИ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В сообщении уточняется, что «Планету» полностью лишили лицензии после проверки Рособрнадзора при участии Аккредитационной комиссии ведомства. На основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы Рособрнадзор прекратил действие государственной аккредитации двух других учебных заведений — в Сергиевом Посаде и в Москве.

В сообщении, которое опубликовано на сайте сургутского вуза, говорится, что ЧОУ ВО «Планета» «не осуществляет прием абитуриентов на 2017-2018 год». На сайтах Института языков и культур им. Толстого и СПГИ оперативной информации по поводу лишения лицензий на данный момент нет.