Учитель опроверг информацию об обещании внести правки в «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель заявил в эфире «Коммерсантъ-ФМ», что не будет вносить изменений в фильм «Матильда». Так он ответил на слова главы общественного совета при Министерстве культуры Павла Пожигайло.

Учитель рассказал, что присутствовавшие на закрытом показе зампредседателя правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский не высказали ему никаких замечаний, равно как и сам Пожигайло. «Даже если бы он сказал, я бы их не выполнял», — сказал Учитель.

Он также прокомментировал «парадоксальное» предложение Пожигайло сделать «трейлер фильма для православных». «Мне кажется, что в истории кинематографа такого не было и быть не может», — заметил он.

Режиссер подчеркнул, что трейлеры «должны прежде всего привлекать зрителя». «Кстати, ранее его [трейлер] проверяла Генпрокуратура... специальная экспертная комиссия Санкт-Петербургского университета, которая... не нашла никаких признаков оскорбления верующих», — сказал он.

Кроме того, Учитель назвал недостоверной информацию о закрытом показе фильма для высших российских чиновников и депутатов парламента. 20 июля СМИ сообщили о закрытом показе фильма «Матильда» для спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов. Ранее 21 июля глава общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что Алексей Учитель пообещал ему внести правки в фильм «Матильда».

Фильм «Матильда» повествует о взаимоотношениях последнего российского императора, тогда — наследника престола — Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская неоднократно пыталась помешать его выпуску, инициировав финансовые проверки и написав режиссеру письмо с требованием не показывать фильм.

Поклонскую возмущает, что главную роль играет «бывший порноактер» (Ларс Айдингер). По ее мнению, рассказываемая в фильме история добрачных отношений цесаревича является «клеветой» и оскорбляет чувства верующих. Картина также подверглась критике РПЦ. Премьера фильма намечена на 6 октября 2017 года.