Президент Германии подписал закон об однополых браках

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал в четверг закон о легализации однополых браков. Об этом заявила его представитель в пятницу, 21 июля, сообщает Die Welt.



Закон вступает в силу 2 октября, отметила она. Штайнмайер рассматривал в течение недели законопроект о легализации однополых браков, который был одобрен бундестагом 30 июня. В течение этого времени президент определял, соответствует ли закон Конституции.

Как отмечает Die Welt, представители Христианского демократического союза и Христианского социального союза призывали Штайнмайера не подписывать закон сейчас. По их мнению, для легализации однополых браков нужно ввести некоторые поправки в Конституцию Германии.

Парламент Германии проголосовал за законопроект о легализации однополых браков в ФРГ 30 июня. За его принятие отдали свои голоса 393 депутата, против — проголосовали 226, четверо — воздержались. Канцлер Ангела Меркель заявила, что проголосовала против данной инициативы, но выразила надежду, что решение парламента принесет в «общество мир и сплоченность». Она отметила, что решила проголосовать против, потому что для нее брак в законодательстве заключается между мужчиной и женщиной.

С 2001 года гомосексуальные пары могли зарегистрировать так называемое «однополое партнерство». В отличие от гетеросексуальных пар, которые регистрировали брак, однополые пары не могли усыновлять детей и пользоваться налоговыми льготами.