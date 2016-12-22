Умер французский актер Клод Риш

Клод Риш (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Французский актер Клод Риш, обладатель премии «Сезар» скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на семью артиста.

Клод Риш родился в Страсбурге в 1929 году. Свою первую роль в кино актер получил в картине «Большие маневры» в 1955 году. Риш играл в ролях второго плана до 1960-х, когда режиссер Жан Ренуар предложил ему крупную роль в фильме «Пришпиленный капрал».

В 1963 году Риш срежиссировал картину «Дядюшки-гангстеры», а в 1993 году за роль в картине «Ужин» Эдуара Молинаро Риш получил премию «Сезар» в категории «Лучший актер». В 2002 году Риш получил премию «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

