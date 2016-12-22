Производитель газонокосилок Husqvarna пожаловался на погоду в России

Аномально холодная погода в центральной части России сказалась на бизнесе крупнейшего в мире производителя газонокосилок, электрических пил и садового оборудования Husqvarna. Об этом заявил гендиректор компании Кай Ворн в ходе общения с инвесторами по итогам второго квартала 2017 года. Полный текст беседы с инвесторами опубликовал американский финансовый портал Seeking Alpha.

Husqvarna — шведская компания, основанная в 1689 году. Кроме бренда Husqvarna она включает Gardena, McCulloch, Poulan, Weed Eater и другие. Продажи Husqvarna в 2016 году составили 36 млрд шведских крон.

Как заметил Ворн, сезон 2017 года выдался холоднее, чем обычно, и в Европе, и в Северной Америке. «Конечно, есть и специфические рынки, на которые повлияла погода, — как Россия, где действительно был снег вплоть до июня», — рассказал он. Несмотря на это, в целом результаты и по Европе были «средними», а конец квартала был более благоприятным.

Весной и в первой половине лета в Центральном регионе России в 2017 году стояла непривычно холодная и дождливая погода. Май 2017 года синоптики назвали самым холодным в XXI веке.

Husqvarna не первые представители бизнеса, которые жалуются на погоду в России. Так, ретейлеры заявляли, что в два-три раза сократились продажи мороженого, меньшим спросом пользовались вентиляторы и кондиционеры, летние коллекции одежды и средства от комаров. При этом сервисы доставки еды на дом, напротив, нарастили выручку, благодаря холоду: россияне сделали в июне 2017 года в семь раз больше заказов, чем в прошлом году.