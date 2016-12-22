Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,77 EUR Нал. 68,99 68,34 USD Бирж. 58,93 -0,01 EUR Бирж. 68,59 +0,03 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,16 +0,00 ММВБ 1930,63 -0,82% РТС 1031,85 -0,64% Brent 48,94 -0,69% DJIA 21611,78 -0,13% Nasdaq 6390,00 +0,08% FTSE 7477,37 -0,14%
Производитель газонокосилок Husqvarna пожаловался на погоду в России
Лента новостей
Кремль подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки» 16:07, Политика Депутаты Госдумы ушли на летние каникулы 15:55, Политика Двух чеченцев приговорили к колонии за финансирование и участие в ИГ 15:47, Политика Суд в Белоруссии приговорил к расстрелу двух черных риелторов 15:36, Общество Лукашенко предложил Киеву отправлять совместную помощь в Донбасс 15:35, Политика Производитель газонокосилок Husqvarna пожаловался на погоду в России 15:32, Бизнес Новым фигурантом дела Шакро Молодого оказался сотрудник столичного МВД 15:20, Общество Медь подорожала из-за протестов горняков в Чили и Перу 15:16, Бизнес Турбоскандал: как Siemens попал в историю с электростанциями в Крыму 15:11, Бизнес Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа снова отказали в помиловании 15:10, Общество Умер французский актер Клод Риш 14:57, Общество Президент Германии подписал закон об однополых браках 14:55, Политика Навальный и Стрелков подвели итоги дебатов 14:50, Политика Офис семейного типа: какой эффект дают корпоративные детские сады 14:37, Свое дело Германия приостановит поставки оружия в Турцию 14:31, Политика ЦБ ответил Генпрокуратуре на претензии по банку «Югра» 14:30, Финансы Участник конфликта вокруг усадьбы Чубайса за $37 млн оказался под арестом 14:22, Общество В штабе Навального в Иркутске рассказали об обысках 14:21, Общество Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу о передаче Исаакия РПЦ 14:20, Общество Тест: что вы знаете о штрафах за нарушения ПДД 14:11, Авто Генпрокуратура Украины заподозрила «Мотор Сич» в мошенничестве на $13 млн 14:11, Общество Генпрокуратура против ЦБ: хроника битвы за «Югру» 14:11, Финансы Украина попросила Россию выдать убившего подростка бойца ДНР 14:09, Политика Россия завоевала седьмое золото на чемпионате мира по водным видам спорта 14:07, Спорт В Техасе разрешили пороть провинившихся учеников тростью 13:59, Общество Вредная идея: как корпорации США тормозят новые санкции против России 13:57, Экономика
Производитель газонокосилок Husqvarna пожаловался на погоду в России
Холодное лето 2017, 15:32
0
Производитель газонокосилок Husqvarna пожаловался на погоду в России

Аномально холодная погода в центральной части России сказалась на бизнесе крупнейшего в мире производителя газонокосилок, электрических пил и садового оборудования Husqvarna. Об этом заявил гендиректор компании Кай Ворн в ходе общения с инвесторами по итогам второго квартала 2017 года. Полный текст беседы с инвесторами опубликовал американский финансовый портал Seeking Alpha.

Husqvarna — шведская компания, основанная в 1689 году. Кроме бренда Husqvarna она включает Gardena, McCulloch, Poulan, Weed Eater и другие. Продажи Husqvarna в 2016 году составили 36 млрд шведских крон.

Как заметил Ворн, сезон 2017 года выдался холоднее, чем обычно, и в Европе, и в Северной Америке. «Конечно, есть и специфические рынки, на которые повлияла погода, — как Россия, где действительно был снег вплоть до июня», — рассказал он. Несмотря на это, в целом результаты и по Европе были «средними», а конец квартала был более благоприятным.

Весной и в первой половине лета в Центральном регионе России в 2017 году стояла непривычно холодная и дождливая погода. Май 2017 года синоптики назвали самым холодным в XXI веке.

Husqvarna не первые представители бизнеса, которые жалуются на погоду в России. Так, ретейлеры заявляли, что в два-три раза сократились продажи мороженого, меньшим спросом пользовались вентиляторы и кондиционеры, летние коллекции одежды и средства от комаров. При этом сервисы доставки еды на дом, напротив, нарастили выручку, благодаря холоду: россияне сделали в июне 2017 года в семь раз больше заказов, чем в прошлом году.

Теги: плохая погода , газон , погода в Москве
Главное
ЦБ ответил Генпрокуратуре на претензии по банку «Югра» Финансы
Материалы по теме
В аптеках из-за холодной погоды снизились продажи средств от комаров Бизнес
Андрей Сизов Урожайный холод: как лето 2017-го повлияет на аграрный бизнес Мнение
Холод и дожди увеличили число заказов еды на дом в десятки раз Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку