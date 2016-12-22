Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу о передаче Исаакия РПЦ

Конституционный суд (КС) России не будет рассматривать жалобу на закон, на основании которого Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге передадут Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий документ размещен на официальном сайте суда.

В нем уточняется, что суд отказался принять к рассмотрению жалобу депутатов Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского и Павла Шапчица, которые просили признать закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» несоответствующим конституции.

Суд решил, что оспариваемая заявителями норма не нарушает их права и не лишает их права на защиту в суде своих интересов. Определение КС по данной жалобе обжалованию не подлежит.

Законодательное собрание Петербурга 28 июня отклонило предложение по проведению референдума о передаче Исаакия РПЦ. Ровно за месяц до этого горизбирком Петербурга одобрил проведение референдума по статусу этого собора. Однако избирательная комиссия Петербурга не одобрила решение заксобрания города. Один из инициаторов проведения референдума, депутат Максим Резник пообещал оспорить это решение в суде.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в мае не признал незаконным бездействие городского заксобрания. Прокуратура Адмиралтейского района 5 июня обжаловала это решение. Старший помощник прокурора потребовал отменить решение суда из-за нарушения нормы материального и процессуального права. Также он призвал направить дело на новое рассмотрение.

О том, что в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга подали жалобу на решение законодательного собрания, которое отказалось проводить референдум о передаче Исаакия церкви, заявлял 11 июля РБК Борис Вишневский, отметив, что заявление подписали он и еще три депутата заксобрания: Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Максим Резник.

Вишневский считает, что заксобрание нарушило права депутатов относительно проведения референдума, чтобы не допустить его, из-за того, что «парламентское большинство знает настроения петербуржцев».