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Медь подорожала из-за протестов горняков в Чили и Перу
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Медь подорожала из-за протестов горняков в Чили и Перу
Бизнес, 15:16
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Медь подорожала из-за протестов горняков в Чили и Перу

Цена на медь выросла до максимума за последние пять месяцев на фоне опасений, что выступления рабочих рудников в Чили и Перу вызовут перебои поставок. По состоянию на 14:00 мск медь на Лондонской бирже стоила $6043,9 тыс. за тонну.

Как сообщает ресурс miningweekly.com, в пятницу, 21 июля, сотрудники шахты Zaldivar в Чили, принадлежащей чилийскому медному конгломерату Antofagasta, не приняли вариант нового коллективного трудового соглашения, которое предложило руководство группы. Стороны должны договориться в течение пяти дней, иначе начнется забастовка. Кроме того, второй день бастуют работники медных разработок в Перу. Чили и Перу — крупнейшие мировые производители меди.

Как сообщал ранее РБК, аналитики уверены, что в 2017 году потребители меди по всему миру столкнутся с дефицитом. Основные факторы, влияющие на дефицит цветного металла, — ограниченность мировых запасов и постепенное снижение производства из-за недостатка инвестиций в разработку новых месторождений. По данным аналитиков Citigroup Inc., цены на медь в конце 2017 года могут подняться до $7 тыс. за тонну, а к концу текущего десятилетия превысить $8 тыс. за тонну.

Теги: Лондонская биржа , медь
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